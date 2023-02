El 15 de febrero se dio a conocer en Dynamite que Hook había sido suspendido por AEW después de haber atacado a Stokely Hathaway, mánager de la facción The Firm. Este buscó que lo despidieran pero la compañía no tomó una decisión tan drástica. No está claro por qué realmente el Campeón FTW ha estado fuera de la programación, pero sabemos que tiene otros intereses, como el mundo del modelaje. No obstante, ahora sabemos cuando va a volver, según se anunció esta noche en el nuevo programa All Elite.

> Hook vuelve el 1 de enero

And there was much rejoicing https://twitter.com/730hook?ref_src=twsrc%5Etfw — — AEW on TV (@AEWonTV) February 23, 2023

«The Cold-Hearted Handsome Devil» volverá en el Dynamite del 1 de marzo para verse las caras con un oponente que eliga el representante; probablemente, el elegido sea Big Bill, pues de todos los integrantes de la agrupación de rudos es el más grande. También están The Gunns, los actuales Campeones Mundiales de Parejas AEW, Ethan Page o Matt Hardy, entre otros. Lo que no se ha anunciado es que el combate vaya a ser por el título. Aunque quizá si Hook pierde su oponente exija una oportunidad de ganárselo.

Por otro lado, también se ha confirmado que en este show se llevará a cabo una lucha Casino Tag Team Battle Royale cuyos ganadores se confirmarán como el cuarto equipo en el combate a cuatro esquinas por el Campeonato Mundial de Parejas AEW que se celebrará en Revolution. El primer evento pague-por-ver de la compañía este año tendrá lugar el 5 de marzo en el Chase Center en San Francisco, California. Continuamos confirmando los enfrentamientos que formarán parte del cartel a falta de poco más de una semana.

¿Qué te está pareciendo la carrera de Hook en AEW?