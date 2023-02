Bronson Reed no tiene intención de volver a WWE NXT

Bronson Reed quiso volver a la WWE pero ahora que lo ha hecho no piensa en regresar a NXT como señala a Love Wrestling. Podría pensarse que querría haber tenido un mejor reinado como Campeón de Norteamérica o ser Campeón NXT. Pero en realidad no. Donde verdaderamente quiere tener éxito es en el elenco principal. Y por ese camino va, aunque actualmente no tiene una historia en particular, solo está siendo empujado, posicionado como una bestia. Veremos quien es el primero en plantarle cara en una rivalidad de varias semanas.

> Bronson Reed tenía asuntos pendientes en WWE

“Tenía asuntos pendientes. Sabes, creo que cuando me fui por primera vez, era Campeón de América del Norte en NXT. Parecía que iba a poder estar en Raw o SmackDown y no sucedió. Obviamente, hice algunas cosas geniales. Estuve en Japón y me encantó mi tiempo allí. Pero siempre estaba en mi mente que necesitaba volver y ver cómo era estar en Raw o SmackDown y hacer cosas como estos Eventos Premium, WrestleMania, así que eso es lo que hizo que tomara la decisión de volver.

“No tanto en NXT. Lo único en NXT en lo que quería convertirme eventualmente era en el campeón de NXT. Eso no sucedió. Pero siento que es un mundo diferente allí, ahora. Se convirtió en 2.0. Ahora es su propia versión de NXT. Así que siento que no me necesitan allí. Mis objetivos ahora son Raw y, con suerte, incluso más que eso”.

¿Te gusta lo que está haciendo Bronson Reed en WWE?