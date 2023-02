Las emperatrices de la lucha libre profesional japonesa se dieron cita en “R45 ~ Don’t Underestimate The Old Women”, primera competencia para gladiadoras mayores de 45 años organizada por OZ Academy y Mayumi Ozaki.

► “R45 ~ Don’t Underestimate The Old Women”

Bajo el lema “No subestimes a las veteranas“, dieciocho gladiadoras de empresas como OZ Academy, Diana, Marvelous, Pure-J, Ladies Legend Pro Wrestling-X y de la escena independiente se enfrentaron en luchas de eliminación directa.

El público aplaudía cada ingreso de las luchadoras, animándolas a dar el máximo. De esta forma, una a una fueron eliminándose hasta que quedaron Mayumi Ozaki y AKINO, quienes se enfrentaron en el duelo definitivo, mismo que se llevó Ozaki con un Tequila Sunrise.

Mayumi Ozaki se hizo acreedora a un premio económico de 450.000 yenes y un premio en especie de los patrocinadores. Curiosamente, un día antes del torneo, Ozaki había escrito en su blog:

“Solíamos ser jóvenes, pero ahora las luchadoras jóvenes nos tratan como idiotas, y los fans despiadados nos dicen que renunciemos como idiotas. Sin embargo, aún somos enérgicas, todavía podemos movernos, ¡y estoy segura que daremos grandes luchas! ”

Al final, todas las competidoras se tomaron la foto del recuerdo en medio del aplauso de los aficionados.

Los resultados completos son:

OZ Academy/Mayumi Ozaki Produce, 12.02.2023

Shinjuku FACE

Asistencia: 499 Espectadores

1. The Empress of “R” Tournament – Round 1: AKINO venció a Kyoko Inoue (1:55) por Conteo fuera.

2. The Empress of “R” Tournament – Round 1: Yuu Yamagata vs. Tsubasa Kuragaki- finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

3. The Empress of “R” Tournament – Round 1: Jaguar Yokota derrotó a Dump Matsumoto (5:49) por conteo fuera.

4. The Empress of “R” Tournament – Round 1: Chikayo Nagashima vs. Tomoko Watanabe – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

5. The Empress of “R” Tournament – Round 1: Bambi venció a Cherry (2:33) con un Spring Night Love Cutback.

6. The Empress of “R” Tournament – Round 1: Mayumi Ozaki derrotó a Miss Mongol (2:08) por KO (Backfist).

7. The Empress of “R” Tournament – Round 2: AKINO venció a Megumi Yabushita (3:03) con un Horizontal Cradle.

8. The Empress of “R” Tournament – Round 2: KAZUKI ganó por default

9. The Empress of “R” Tournament – Round 2: Jaguar Yokota derrotó a Drake Morimatsu (2:09) con La Magistral.

10. The Empress of “R” Tournament – Round 2: Kaoru Ito ganó por default

11. The Empress of “R” Tournament – Round 2: Mizuki Endo venció a Bambi (2:16) con un Crucifix Hold.

12. The Empress of “R” Tournament – Round 2: Mayumi Ozaki derrotó a Yumiko Hotta (6:18) por conteo fuera.

13. The Empress of “R” Tournament – Semifinal: AKINO venció a KAZUKI (5:34) con un Frankensteiner.

14. The Empress of “R” Tournament – Semifinal: Jaguar Yokota vs. Kaoru Ito – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

15. The Empress of “R” Tournament – Semifinal: Mayumi Ozaki derrotó a Mizuki Endo (4:12) con la Oza Mayu.

16. The Empress of “R” Tournament – Final: Mayumi Ozaki venció a AKINO (15:02) con un Tequila Sunrise.