Tony Schiavone: «No conocía los finales de All In»

Tony Schiavone estuvo comentando desde la mesa de narración algunos de los combates de All In 2023 y revela que no conocía ninguno de los finales. No es de extrañar pues de esta manera las reacciones de quienes poseen las voces que los fans escuchan durante el evento suenan totalmente sorprendidas, o no, cuando una lucha termina.

► Los finales de All In 2023

«Recuerdo que era Santana y Ortiz. No recuerdo quién era el tercer hombre, y la razón es porque no pregunté«, dijo Schiavone en su pódcast, What Happened When, cuando le preguntaron si recordaba quién más estaba en la lucha Stadium Stampede antes de que Rey Fénix tuviera que salir por lesión. «A menudo, si no preguntas, no te dicen. Lo cual a veces aprecio mucho. Desearía que algunas personas salieran y nos intentaran averiguar. No sabía el desenlace de ninguno de los combates que comenté. Podría haberlo sabido si me acercaba a los entrenadores, o si me acercaba a los luchadores mismos, o si me acercaba a Tony y preguntaba. Me lo habrían dicho, pero prefería no saberlo«, apunta.

Continúa: «Creo que es importante que conozca algunos de los puntos que quieren que destaque en la lucha, y si hay algún punto que quieran que resalte sobre el desenlace, un desenlace complicado o algo así, entonces necesito saberlo. Pero no sabía quién iba a ganar en la Stadium Stampede. No sabía quién iba a ganar en el combate de Darby y Sting. No sabía que Saraya iba a ganar, lo cual me pareció un momento genial. Así que hay muchas cosas que no sé. Por lo tanto, no sabía quién iba a ser el tercer miembro. No estoy seguro de que nadie supiera quién iba a ser el tercer miembro [risas]. Todo lo que sabía era que aparecía una silueta en un gráfico«.