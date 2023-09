Eric Bishoff elogió el equipo de Sting y Darby Allin

La dupla conformada por Darby Allin y Sting ha logrado cautivar tanto a los fanáticos como a analistas de la lucha libre, consolidándose como un equipo emblemático dentro de AEW. La combinación única de juventud y experiencia, aliada a la conexión especial entre mentor y alumno tanto dentro como fuera del ring, ha impulsado su éxito y los ha mantenido dentro de los favoritos de la afición.

A pesar de las divisiones y opiniones en la industria, una voz ha alzado su aprobación hacia el dúo. El siempre polémico Eric Bischoff, no ha podido resistirse a la magia que emana de Sting y Allin. En su reciente edición del podcast «83 Weeks», Bischoff compartió su perspectiva personal sobre esta pareja y su papel en la AEW.

► Sting sigue sorprendiendo a Bishoff

«Sting me ha dejado sorprendido», declaró Bischoff en referencia al inmenso respeto que siente por la leyenda.

«Es sólo cuatro años más joven que yo, y salir ahí fuera y hacer las cosas que está haciendo… ¿Es el Sting de 1992, 1993, o… lo que sea, de principios del 2000? No, no lo es. Ninguno de nosotros lo es. Pero está ahí fuera, sigue haciéndolo. El público le adora».

Aunque reconoció que el Sting actual no es el mismo de décadas atrás, admiró su capacidad para seguir cautivando al público y brindar su mejor esfuerzo en el ring. La admiración personal de Bischoff por Sting le brinda una conexión especial con el luchador.

► Bishoff reconoció el trabajo de Darby Allin

Bischoff no se detuvo en su elogio solo para Sting, sino que también expresó su admiración por Darby Allin y su sorprendente actuación en AEW All In London.

«Pensé en Darby Allin, cuando tenía las manos pegadas a la espalda, y me dije, ‘¿Qué rayos? ¿Cómo hace eso? Es impresionante’. Fue uno de los momentos más física y atléticamente impresionantes que vi en todo este PPV porque es tan jodidamente difícil. ¿Cómo se hace eso? Ni siquiera estoy seguro de poder bajar las escaleras hacia atrás con las manos atadas a la espalda, por no hablar de algunas de las cosas que Darby Allin estaba haciendo. Pero fue una locura divertida de ver. Nunca había visto algo así. Me llamó la atención», indicó Bischoff.»

► Reconoció el trabajo que han hecho ambos luchadores juntos

El análisis de Bischoff se centró en la relación entre Sting y Allin, señalando cómo ambos luchadores se impulsan mutuamente hacia la grandeza.

«Ha sido casi inconsciente, pero eso es lo que me encanta de Darby y Sting. Sting está impulsando a Darby. Simplemente lo hace. Darby se lo devuelve. Es una relación mutuamente beneficiosa, donde ambos talentos son mejores gracias al otro, y eso me encanta. Es mágico cuando sucede».

Sin duda esta alianza ha causado que muchos aficionados los tengan como sus favoritos, pues pese a la diferencia de edades, ambos gladiadores se complementan bastante bien.