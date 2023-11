Durante las décadas de los 80 y 90, Gene Okerlund era frecuentemente visto en programas de lucha libre para promocionar los próximos eventos pay-per-view de la compañía para la que trabajaba. Estos segmentos, conocidos como Control Center, lo mostraban proporcionando a los fanáticos un resumen detallado de la cartelera para que todos fueran abriendo boca.

► ¿Control Center en AEW TV?

AEW recuperó este programa para su canal de YouTube con Tony Schiavone como presentador. Durante un reciente episodio de su pódcast, What Happened When, este y Conrad Thompson conversaron acerca de la posibilidad -no sabemos si realmente lo es- de que lo lleven a la televisión All Elite. Ambos estarían interesados en que así fuera.

«Me encantaría que se transmitiera en televisión«, dijo Schiavone.

«¿Crees que la idea es que la gente no se quedará sintonizada para eso?» preguntó Thompson.

«Esa es una pregunta para Tony Khan. Realmente le gusta darles acción, y hay momentos en que hablamos con él sobre ‘¿deberíamos tomarnos un poco de tiempo para vender esto, vender aquello?’ él dice, ‘No, necesitamos más acción’. Nuestros promos duran un minuto, cuando antes solían dejar que los promos se extendieran. Él está tan metido en asegurarse de que haya tiempo para la lucha libre que corta todo lo demás. Estoy de acuerdo», dijo Schiavone.

Thompson repitió: «Me gustaría verlo en la televisión, lo extraño».

Schiavone estuvo de acuerdo, diciendo: «Yo también«.

El próximo PPV de AEW será Full Gear 2023, que se realizará este sábado.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

MJF (c) vs. Jay White

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH

MJF & TBA (c) vs. The Gunns

Sting, Darby Allin y Adam Copeland vs. Christian Cage, Luchasaurus y Nick Wayne

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Hikaru Shida (c) vs. Toni Storm

CAMPEONATO INTERNACIONAL

Orange Cassidy (c) vs. Jon Moxley

Texas Death Match

Swerve Strickland vs. Hangman Page

The Golden Jets (Kenny Omega y Chris Jericho) vs. The Young Bucks

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Ricky Starks y Big Bill (c) vs. LFI (RUSH y Dralistico) vs. FTR vs. House of Black

CAMPEONATO TBS

Kris Statlander (c) vs. Julia Hart vs. Red Velvet o Skye Blue