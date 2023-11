Sting va a disputar la última lucha de su carrera en Revolution 2024 y para empezar ese camino hacia su retiro Tony Khan le regaló la unión de Ric Flair a AEW. Desde que ambas situaciones históricas se hicieron oficiales, las dos se han convertido en temas recurrentes dentro de la lucha libre profesional. Por ejemplo, The Nature Boy informaba recientemente que viajará al episodio de Dynamite de mañana, para el cual no ha sido anunciado.

► El debut de Ric Flair y el retiro de Sting

Hoy continuamos hablando de ambos iconos del pro wrestling a través de las recientes declaraciones de Tony Schiavone en What Happened When. El entrevistador, anunciador, comentarista y mucho más en la empresa All Elite valora la unión del dos veces miembro del Salón de la Fama a la misma, así como el choque definitivo de The Icon, poniendo sobre la mesa la idea de que recupere el atuendo que utilizaba en sus primeros días.

«Fue surrealista, de verdad, y estaba emocionado por hacerlo. Estaba hablando con Sting el sábado cuando estábamos en Oakland, y nos estábamos dando una buena charla, como suele ser. Había un grupo de tipos alrededor y dije, ‘Sí, recuerdo la primera vez que puse el micrófono frente a Sting en los estudios de TBS. Sting rodó hacia abajo, estaba tan agotado que no podía articular palabras. Estaba [respirando fuerte].’ Sting dice, ‘No recuerdo eso.’ Le dije, ‘Está en video si quieres que lo busque.’ Ambos han sido artistas fenomenales, y lo he dicho muchas veces, me siento honrado de estar vinculado a ellos de alguna manera.

«Si buscas en línea y ves muchas fotos de Ric Flair, ahí estoy yo sosteniendo un micrófono. Eso es muy especial para mí. Realmente me gustaría que Sting, en su última lucha, saliera como Surfer Sting. Pelo rubio, con las puntas paradas. Sería genial. A mucha gente le encantaría verlo. Tal vez podamos convencerlo de que lo haga.»