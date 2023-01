Saud explica cómo empezó a trabajar con Moreno

Antes de la cuarta pelea de campeonato de Brandon Moreno contra Devieson Figueiredo, reveló en las redes sociales que estaba trabajando con el entrenador en jefe de Fortis MMA, Sayif Saud, luego de la suspensión de James Krause.

Moreno ganó el título indiscutible de peso mosca en el evento UFC 283 del sábado , y obtuvo un nocaut técnico por detención del médico luego de la conclusión del tercer round. Moreno y Krause se unieron antes de su pelea por el título interino con Kai Kara-France en UFC 277 , que Moreno ganó por nocaut técnico.

Tras el edicto presentado por UFC de que a Krause, quien fue suspendido por la Comisión Atlética de Nevada, se le prohibió arrinconar o ser parte de cualquier evento promocional, y que a los peleadores de UFC ya no se les permitía entrenar con Krause en Glory MMA, Moreno sabía ese espectáculo necesitaba continuar.

Saud lo aceptó, y cuando se le preguntó si contactó a Krause antes de la asociación, reveló que no era necesaria una conversación.

“No, no [hablé con James]. Conozco a James, éramos colegas, trabajamos juntos y nos conocemos desde hace un tiempo y cualquiera que sea la situación que termine siendo para James, terminará siendo”.

“No he hablado con él. Le deseo lo mejor y espero que se resuelva solo y que tenga una buena resolución. Pero no sé si eso es ser realista, y no sé si eso es siquiera una posibilidad en este momento. La realidad es que hablé brevemente con Brandon al principio, ‘Ambos conocemos a James, a ambos nos gusta James y es desafortunado’, pero ambos entendemos cuál es la situación. En última instancia, el único objetivo era convertirse en el campeón indiscutible. Los sentimientos y emociones de los demás son secundarios.

“Quienquiera que haya ganado esta pelea ganó todas las peleas. Quien ganó esta pelea ganó la historia. Quienquiera que tenga esta pelea, eso es todo, la historia se pondrá del lado de ellos. Era realmente importante concentrarse en esta pelea”.

Como faltaba poco más de un mes para la pelea, Saud dijo que el manager de Moreno se acercó para ver si podría ayudar al peleador de 29 años a prepararse para la pelea más importante de su carrera.

“Creo que fue la primera semana de diciembre. Era la semana de los [World] MMA Awards porque trabajé con él ese viernes. Fue algo así como después de que todo se reveló, desafortunadamente, con su situación [que involucra a Krause].