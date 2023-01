Pure-J: “2023 Opening” 2 Títulos en juego

Con “2023 Opening”, la empresa femenina Pure-J arrancó sus eventos del presente año, desde el Ota City Industrial Plaza PiO.

► “2023 Opening”

La chilena AKARI enfrentó en mano a mano especial al joven enmascarado Eagle Mask de JTO. Tras poco más de doce minutos de refriega, fue Mask quien se llevó la victoria.

Riko Kaiju de SEAdLINNNG concretó la primera defensa del Campeonato POP, superando a Chie Ozora, quien falló en su intento de regresar el cinturón a casa.

En la batalla principal, Hanako Nakamori defendió el Campeonato de Peso Abierto Pure-J respondiendo al reto que hiciera Rydeen Hagane. Fue un duelo muy reñido, pero la monarca fue contundente en su ofensiva y respondió a cada ataque que Hagane propuso. De esta forma comenzó la flamante defensa de su quinto reinado.

Los resultados completos son:

PURE-J “2023 OPENING”, 08.01.203

Ota City Industrial Plaza PiO

Asistencia: 145 Espectadores

1. Leon y Cherry vencieron a Crea y Madeline (15:14) con un Cherry Picking de Cherry sobre Crea.

2. 3 Way Match: Momo Tani derrotó a Kaori Yoneyama y KAZUKI (6:12) por Pinfall sobre KAZUKI.

3. New Year Pure Dream Presents: Eagle Mask venció a AKARI (12:31) con La Mistica.

4. POP Title: Riko Kaiju (c) derrotó a Chie Ozora (18:40) con una Iguchi Bomb (1st defense) defendiendo el título

5. PURE-J Openweight Title: Hanako Nakamori (c) venció a Rydeen Hagane (18:03) con un Shining Flower defendiendo el título