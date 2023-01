Un combate de peso medio entre Kelvin Gastelum y Chris Curtis ha sido anunciado para el UFC 287 el 8 de abril en un lugar aún por confirmar.

Gastelum había sido programado originalmente para luchar contra Nassourdine Imavov en la pelea estelar del primer evento del año de la UFC el 14 de enero, pero tuvo que retirarse durante la semana de la pelea debido a la necesidad de un trabajo dental como resultado de un accidente en la sala de entrenamiento, lo que llevó a Sean Strickland a reemplazarlo.

Gastelum, de 31 años, llegará a esta pelea recién anunciada con una gran necesidad de ganar, después de haber perdido cuatro de sus últimas cinco peleas, sufriendo derrotas por decisión contra algunos de los mejores talentos de la división, como Jared Cannonier, Robert Whittaker, Jack Hermansson y Darren Till en los últimos años.

Ahora se enfrentará a Curtis, de 35 años, que hasta la fecha ha cosechado un balance de 4-1 desde que se unió a la UFC en 2021 y alcanzará la marca de los 40 combates en su carrera profesional en el UFC 287.

Curtis ha derrotado a rivales de la talla de Phil Hawes, Brendan Allen, Rodolfo Vieira en el camino y más recientemente noqueó a Joaquin Buckley en UFC en diciembre para tomar el puesto número 14 en el ranking de 185 libras de UFC, un lugar por debajo de Gastelum.

Gastelum vs. Curtis aterriza en un cartel de UFC 287 que aún permanece sin un evento principal o co-principal, pero también cuenta con Rob Font vs. Adrian Yanez, Michelle Waterson vs. Luana Pinheiro y Raúl Rosas Jr. vs. Christian Rodríguez.