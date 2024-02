Saraya insiste: «Título femenil de parejas de AEW»

«Es algo que creo que sería fantástico. (…). Creo que sería tremendo y estoy completamente abierto a hacerlo; sería genial. Hay muchas parejas talentosas, algunas activas en este momento que serían increíbles, y otras que no han trabajado juntas desde hace un tiempo que podrían ser excelentes para eso. Existen muchas oportunidades emocionantes y es algo que vale la pena seguir de cerca». Esto decía Tony Khan en enero. Pero, aunque no ha pasado mucho tiempo, no ha habido ninguna novedad desde entonces acerca de un futuro Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW.

► Saraya quiere un título femenil de parejas de AEW

Y mientras tanto Saraya insiste en que quiere que ese título sea creado. Ella misma ha hablado públicamente en varias ocasiones al respecto. Recientemente lo hizo en KTAR.

«AEW está teniendo mucho éxito al incluir múltiples combates femeninos en los programas. Podemos seguir así. Podemos empezar a expandir la división aún más. Introducir campeonatos de parejas femeninas. En este momento, contamos con dos campeonatos. Podríamos incluir la categoría de equipos. Hay equipos femeninos disponibles. Podemos hacer que la división sea tan grande e importante como la de los hombres. Ellos tienen los campeonatos de tríos, los de parejas, tienen todos esos campeonatos, y sería genial, como mujeres, tener uno adicional. No estoy diciendo que debamos tener demasiados campeonatos, eso sería excesivo, pero añadir un campeonato de parejas podría revitalizar la división y darles a muchas de nosotras algo más por lo que luchar además de los dos títulos individuales«

Ella y Ruby Soho, Britt Baker y Jamie Hayter, Julia Hart y Skye Blue, Kris Statlander y Willow Nightingale, Nyla Rose y Marina Shafir, Tay Melo y Anna Jay… Sí que existen algunos equipos interesantes que podrían empezar a construir una división de parejas de AEW. Veremos si tenemos novedades próximamente.