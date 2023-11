Sarah Stock firmó con AEW un año después de lo esperado

Sarah Stock anunció su incorporación a All Elite Wrestling (AEW) en marzo de este 2023, como productora y entrenadora, marcando su regreso a la escena tras su salida de WWE a inicios de la pandemia de 2020.

Stock, conocida por su trabajo previo como productora y entrenadora en la WWE, dio a conocer la noticia durante las grabaciones de televisión en Winnipeg, Manitoba, Canadá, el 15 de marzo de 2023. Su asociación con AEW había estado en proceso desde el 2022, cuando comenzó las conversaciones con la compañía.

► Fue complicado firmar con AEW por cuestiones de visa

En una entrevista con AEW Unrestricted, Stock compartió detalles sobre los desafíos que enfrentó durante el proceso de incorporación. Estando de viaje en México en ese momento, ella había decidido regresar al ring para participar en tres combates en el país. Fue durante esta fase que AEW se puso en contacto con ella, expresando su interés en trabajar juntos.

«Había estado fuera del ring durante siete años, no había luchado. Había tomado la decisión de volver al ring para tres combates en México, eso fue todo, solo tenga esto. pequeño regreso, pero no estaba planeado que fuera un regreso a tiempo completo, solo motivación para volver a subir al ring. No estoy seguro de qué despertó el interés, pero fue poco después de que tomé esa decisión y regresé a México. AEW se puso en contacto conmigo. Todo se desarrolló muy rápido y luego muy lentamente».

►La firma tardó más tiempo de lo esperado

Sin embargo, debido a problemas de visa y la burocracia asociada, el proceso se ralentizó significativamente. Stock elogió al equipo legal de AEW y a su bufete de abogados por su apoyo continuo y positividad durante este período complicado.

«Siendo ciudadana canadiense, las cosas no son tan fáciles como empezar a trabajar. Hacer los trámites burocráticos, obtener visas, fue aproximadamente un año después de esa conversación que realmente puse un pie en Winnipeg«, reveló Stock.

A pesar de los obstáculos, Sarah Stock se mantuvo enfocada en su regreso, participando en algunos combates en México en abril y mayo de 2022. La ex campeona de parejas femeninas de TNA/IMPACT y ex campeona de Wonder Of Stardom expresó su alivio y felicidad al finalmente obtener la visa y asegurar su lugar en AEW.