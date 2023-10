Sandhagen: «No estoy loco por pedir oportunidad titular a mi regreso»

Cory Sandhagen defiende una pelea por el título. Sandhagen (17-4 MMA, 10-3 UFC) ha ganado tres peleas consecutivas, más recientemente mostrando su lucha libre en una dominante victoria por decisión unánime sobre Rob Font en el evento principal de UFC en ESPN 50 en agosto.

Sandhagen se rompió el tríceps en su victoria sobre Font, lesión que requirió cirugía. Mientras se sienta al margen para recuperarse, Sandhagen cree que su carrera reciente garantiza una oportunidad por el título contra el ganador de la proyectada revancha de la pelea por el título entre el campeón Sean O’Malley y Marlon Vera.

«Definitivamente no creo que sea algo descabellado por mi parte pedir una oportunidad por el título. Si ‘Chito’ gana o gana O’Malley, ¿cuál es una mejor pelea para mí a la cual volver? La pelea más emocionante en la división en este momento es yo contra O’Malley. Esa es la pelea que la gente quiere ver. No puedo imaginar una pelea mejor, una pelea más entretenida que la mía y O’Malley”.

Con el ex campeón Aljamain Sterling insinuando un cambio al peso pluma y el principal contendiente Merab Dvalishvili vinculado a una pelea con Henry Cejudo, la división está comenzando a tomar forma.

Antes de vencer a Font, Sandhagen blanqueó a Vera durante cinco asaltos en marzo. Sandhagen es consciente de las críticas que rodean su victoria sobre Font, aunque estuvo comprometido, pero se ve a sí mismo como un digno contendiente al título independientemente de si O’Malley o Vera salen victoriosos.

“Si ‘Chito’ gana, lo cual tal vez lo haga, tal vez no, simplemente lo dejé no hace mucho tiempo. A principios de este año, lo vencí. Así que realmente no veo cómo es posible que pueda volver a no tener una pelea por el título en algunos aspectos. Obviamente pueden pasar muchas cosas durante el tiempo que esté fuera, pero no estaré hasta dentro de un año. No creo que sea algo descabellado o difícil de aceptar para mí pedir una pelea por el título cuando regrese”.