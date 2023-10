Mendez espera que Volkanovski arriesgue más en revancha con Makhachev

Javier Méndez cree que Alexander Volkanovski será menos cauteloso en su revancha contra Islam Makhachevs .

Con Charles Oliveira expulsado debido a un corte , el campeón de peso ligero Makhachev (24-1 MMA, 13-1 UFC) ahora defenderá su cinturón contra el campeón de peso pluma Volkanovski (26-2 MMA, 13-1 UFC) el próximo sábado 21 de octubre. en Abu Dabi. Volkanovski intervendrá con menos de dos semanas de antelación para la revancha de la pelea por el título.

Volkanovski le dio a Makhachev una pelea muy competitiva en UFC 284 en febrero, terminando la pelea en la primera posición. Makhachev ganó por decisión unánime, pero Volkanovski pudo defenderse de una buena parte de los agarres de Makhachev, lo que hace que Méndez piense que esta vez será más agresivo.

“Él va a hacer más. Él va a correr riesgos. Va a correr más riesgos que la última vez. No estará preocupado por los derribos, porque obviamente sobrevivió en el suelo la última vez, y también hizo su mejor trabajo en el suelo, no en el stand-up. Así que no tendrá miedo de nada. Y eso es lo único que siento que va a hacer, va a venir y va a venir a lanzar.

“No va a ser demasiado cauteloso. Simplemente vendrá porque siente que puede manejar lo que sea que tenga que lanzar. Pero ya veremos. Quiero decir, puedes sentir lo que quieras sentir, pero cuando estás ahí, no es lo que yo pienso, no es lo que tú piensas, no es lo que nadie piensa, es lo que estos dos van a hacer. ¿Y podrán soportarlo? Yo digo que sí, pero quién sabe”.

Considerando que Makhachev dominó a Oliveira en UFC 280, Méndez admite que no estaba muy emocionado por esa revancha cuando se anunció.

“Para mí, 100 por ciento. Y para los aficionados, yo también lo creo. Para UFC, creo que tuvieron un gran evento principal. Ahora tienen un evento principal mucho mejor. Tienen, en mi opinión, la mayor rivalidad de todos los tiempos en la historia de campeón contra campeón de UFC”.

Méndez siempre quiso la revancha con Volkanovski para que Makhachev pueda silenciar a los escépticos que afirman que perdió la pelea.

“Estaba pensando, ¿deseaba que esto sucediera o algo así? Porque soy yo de quien estaba hablando, para mí esta es la pelea que creo que debe realizarse. Porque quería esta pelea para mí personalmente. No para Islam. Islam luchará contra cualquiera. Pero quería este, para mí. Porque sentí que había asuntos pendientes. No es que estuviera pensando: ‘Oh, no ganamos’. Ganamos. Y ganamos claramente, en mi opinión. Ganamos claramente.

“Y creo que a los ojos de todos, cuando la vean, bajen el volumen, miren la pelea y verán que Islam ganó la mayoría de cada asalto. Y no fue hasta los últimos 45 segundos del quinto round, que definitivamente perdió ese. Pero aparte de eso (ganó). Pero aún así, hay demasiadas cosas, ya sabes, ‘Ni esto, ni aquello’. Entonces, sólo quiero claridad. Quiero claridad. Y el Islam merece, en mi opinión, ser el número uno libra por libra. Y esto lo justificará”.