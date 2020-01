Samoa Joe ha vuelto a la acción luego de haberse recuperado de su pulgar fracturado y en esta ocasión está en el bando bueno, juntándose con Kevin Owens para enfrentarse en contra del grupo conformado por Seth Rollins y AOP, a quienes ven como enemigos en común luego de ser víctimas de sendos ataques en las últimas semanas.

Durante el evento estelar del último Monday Night Raw, Samoa Joe se asoció con Kevin Owens y The Big Show, quien retornó a la acción luego de más de un año, para derrotar a Seth Rollins y AOP por descalificación. En virtud de aquello, continuarán las hostilidades entre estos seis luchadores la próxima semana, con la estipulación adicional de que el encuentro será una pelea de puñetazos.

► Cuando Samoa Joe atrapó a un ladrón en el Reino Unido

Samoa Joe discutió varios temas en el último episodio del podcast After The Bell de Corey Graves, incluido el momento en que alguien intentó robar dinero de su mesa de póker durante una gira por el Reino Unido.

El ex campeón de los Estados Unidos estaba jugando al póker con AJ Styles y Christopher Daniels cuando alguien lo golpeó por detrás y empezó a huir. Con varios miles de dólares sobre la mesa, Joe pensó que la persona había tratado de robar dinero de los tres luchadores y Styles, quien según Joe suele ser la voz de la razón, simplemente dijo: «Atrápalo«.

“Veo a este tipo corriendo y lo alcanzo. En ese momento creo que estaba indignado, y esta parte es un poco borrosa para mí, pero como lo han descrito tú, Chris Abyss, Daniels y AJ Styles, lo agarré por el cuello, lo levanté del suelo, lo tuve contra la pared y me estaba preparando para lanzar varias rondas de puñetazos en la cara cuando el personal del hotel y otras personas me informaron que la policía ya estaba en camino. Finalmente quitaron mis manos de su garganta, me hicieron retroceder y nos calmamos”.

Joe no dio el nombre del ladrón, pero dijo que también robó en los vestuarios de los luchadores en los Estados Unidos y el Reino Unido, lo que sugiere que podría haber sido otro luchador, o alguien muy cercano a ellos.

También describió a la persona como «un individuo muy estúpido» y «un gran pedazo de excremento humano», y que cree que está en la cárcel.