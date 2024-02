Samoa Joe consigue una victoria anímica rumbo a Revolution

Samoa Joe defenderá la corona ante Swerve Strickland y «Hangman» Adam Page en Revolution, pero antes de esto, AEW programo un curioso encuentro de tercias.

Es así, que Joe hará equipo con Strickland, reforzados por Brian Cage, para enfrentar a Page, Hook y Rob Van Dam

La lucha comenzó con Hook enfrentando a Samoa Joe sin que el primero, pese a ser superado en tamaño y fuerza, no se diezmó, recordando la lucha que tuvo hace unas semanas.

Poco a poco el resto de los otros integrantes del combate empezaron a entrar al ring, mostrando lo que tenían para ofertar, recordando combates pasados y las rivalidades ya presentes.

Los tres luchadores que buscarán el Campeonato de AEW fueron los que mejor lucieron y por un buen momento, Joe y Strickland pudieron trabajar en equipo.

El combate se enfocó en mostrar la fuerza, especialmente de Joe y Strickland, quienes teniendo delante a Adam Page buscaron intimidarlo atacando potentemente a sus compañeros.

Sin embargo, poco a poco las cosas se empezaron a calentar entre Samoa Joe y Swerve Strickland, quienes empezaron a discutir.

The Trio of Brian Cage, Swerve Strickland and Samoa Joe seem to be getting along just fine!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@SamoaJoe | @SwerveConfident | @BrianCagegmsi | @TheRealRVD pic.twitter.com/yWnqkUowfV

— All Elite Wrestling (@AEW) February 22, 2024