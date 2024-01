Sammy Guevara derrotó a Ricky Starks rumbo a la lucha por el Campeonato de Parejas

Rumbo a la lucha por el Campeonato de Parejas AEW, donde Sammy Guevara y Chris Jericho se enfrentarán a Ricky Starks y Big Bill, el Dios Español y Starks se enfrentaron en un mano a mano.

La lucha fue con movimientos rápidos e intensos, pues los dos luchadores son bastante ágiles, por lo que dieron un buen encuentro.

Las cosas estuvieron niveladas en todo momento y cuando parecía que uno iba a ganar, el otro reaccionaba evitando el castigo. Sin embargo, de forma impresionante, Sammy sorprendió con una patada para dejar fuera de combate a Starks.

Tras el encuentro, Ricky Starks le dio la mano a Sammy Guevara, pero todo fue una trampa pues llegó Big Bill para atacar a su rival, aunque Chris Jericho también hizo acto de presencia para emparejar las cosas.

Los cuatro luchadores terminaron golpeándose por toda la arena, sin que nadie pudiera detenerlos.

Are we getting a preview of Saturday’s Street Fight at #AEWBOTB9?!

Watch #AEWDynamite: Homecoming LIVE on TBS!@starkmanjones | @TheCazXL | @SammyGuevara | @IamJericho pic.twitter.com/PCQqdFGKRB

— All Elite Wrestling (@AEW) January 11, 2024