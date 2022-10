Sami Zayn realmente se ha convertido en una de las estrellas más confiables de la compañía, ya que ha podido desempeñar de buena manera cualquier papel que se le ha asignado, y recientemente consiguió sumarse a The Bloodline, luego de recibir la aprobación de Roman Reigns como «Uce honorario». Esto, a pesar de las diferencias que ha mantenido últimamente con Jey Uso.

► Sami Zayn aplicó un Superman Punch y una lanza contra Braun Strowman

Durante un reciente evento en vivo no televisado de WWE en Phoenix, Sami Zayn hizo equipo con The Usos para enfrentar a Braun Strowman y The New Day. Durante el combate, el Uce Honorario también intentó apliacrle una Lanza sobre el ex Campeón Universal, luego de conectarlo con el Superman Punch de Roman Reigns. Sin embargo, el movimiento no salió como él esperaba.

En redes sociales, el Universo WWE publicó varios videos de la réplica que intentó hacer Sami Zayn de los movimientos de Roman Reigns, aunque este no tuvo éxito en aplicarle la lanza a Braun Strowman.

«Sami Zayn le aplicó un Superman Punch a Brawn Strowman en un evento de WWE Saturday Night»

– «Él también fue por la lanza. Esto no resultó bien» – «Lo sé. También tengo el video.»

De esta forma, Sami Zayn intenta «suplir» en algo la ausencia de Roman Reigns en los eventos en vivo y también en televisión, donde tendrá muy pocas apariciones de aquí hasta que finalice este año.