Enero podría ser el mes verdugo de los McMahon en años recientes. El mes inicial del año 2024 trajo consigo la renuncia de Vince McMahon a la WWE, mismo caso en enero del año pasado cuando su hija, Stephanie McMahon también dimitió de la gran E.

Pero, es más probable que ella regrese que él. Dejando de lado el caso de Shane McMahon, tal parece que, luego de la controversia de su padre a ambos hijos les podría corresponder regresar a la compañía y rescatar su legado familiar. Eso dependerá de cada uno.

Pero es válida la pregunta, ¿tiene posibilidades de regresar Stephanie McMahon?

► Con la salida de Vince Mcmahon, ¿Regresará Stephanie McMahon?

Según las fuentes de PWInsider, hay optimismo dentro de la compañía de que con la forzosa salida de Mr. McMahon se prepare el terreno para el regreso de Stephanie McMahon.

Aún así, la compañía que ella dejó no es la misma a la que podría llegar.

»Hay algunas personas ena WWE que esperan que la renuncia de Vince McMahon abra la puerta para el regreso de Stephanie McMahon«.

»Aunque otros que fueron consultados advirtieron que no es la misma empresa que existía internamente antes de que Endeavor tomara el control, por lo que no sería inmediatamente claro cómo podría encajar de nuevo».

La compañía en cuestión ha sido sacudida no sólo por escándalos si no por un cambio de personal desde sus cimientos, además de nuevas cabezas al mando y como no, una cúpula directiva diferente.

Lo cierto es que en el pasado el solo apellido McMahon significaba algo en la empresa, por su tradición familiar de generaciones en el negocio de los deportes de contacto, pero, tal vez gracias a su padre, no se les debe percibir igual y de regresar la heredera de los McMahon no la tendría tan fácil como antaño lo tuvo.