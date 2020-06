Hace dos semanas, WWE causó polémica por la presentación de una historia en donde se culpaba a Jeff Hardy de haber atrpellado a Elias y haberse fugado de la escena. Además, un policía encontraba una botella de cerveza y la licencia de conducción de Jeff y eso hizo que se intensificara la búsqueda. Jeff fue arrestado por la policía y enviado a prisión, pero salió a las pocas horas porque no había tomado. La historia causó polémica por dos partes. La primera, porque era la semana en donde se había dado la muerte de George Floyd y nadie quería ver a policías arrestando gente en televisión.

► Ryback habla de Jeff Hardy, pero por fin no ataca a WWE

Y el otro punto es que Jeff tiene un pasado de arrestos por conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas, algo de lo que ha tratado de liberarse por años, así que es un tema sensible. Al respecto se pronunció Ryback en su podcast Conversations With The Big Guy Ryback, y por primera vez, no atacó a WWE:

"Entiendo los dos lados de esto. Esto podría ser una de esas situaciones en las que, o Jeff puso la idea sobre la mesa, o se le ocurrió a WWE y Jeff la consideró algo bueno y dio el aval para hacerlo. Porque al final del día, es una historia, una historia que lo mantiene en la televisión. Lo último que quieres hacer es no involucrarte en alguna historia.

"Al final del día, si Jeff estuvo de acuerdo con eso, está bien. Sin embargo, diré que debes tener cuidado. Cuando tomas problemas de la vida real, como el ángulo de Rusev con Lana, te ponen en estas posiciones incómodas. Podría causar confusión en la vida real y ellos lo saben. Realmente lo saben".