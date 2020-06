En el mundo de la lucha libre siempre ha existido un código de comportamiento no escrito. Si eres un luchador, y tu movimiento final pertenece o perteneció a alguien, lo ideal es pedirle permiso a esa persona para usar ese movimiento, aunque también hay casos como en el que DDP sorprendió a QT Marshall cediéndole los derechos no escritos para usar el Diamond Cutter. O también si luce muy similar, como es el caso de Austin Theory, quien además de sorprender a Seth Rollins, sorprendió a Randy Orton con sus buenos modales.

► Bastante difícil: Austin Theory se ganó el respeto de Randy Orton

Esto le dijo a Corey Graves en una reciente entrevista para el podcast After The Bell:

"Él fue hasta donde yo estaba y me preguntó: 'Oye, es que quiero hacer este movimiento y termina en una posición similar al tuyo, como un Cutter, ya sabes'. Creo que levanta al tipo en una levantada de bombero y lo hace girar y le hace un Cutter.

"Yo estaba tan sorprendido de que este chico se haya tomado el tiempo de ir a preguntarme si eso estaba bien y se ganó mi respeto. Tuvo la cortesía y los medios para preguntarme si estaba bien que hiciera eso. Y me tomó por sorpresa, antes de que pudiera pensar cuán debía ser la respuesta correcta, solamente le dije: '¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¿Me estás tomando el pelo? Vino y me preguntó no sé si eso sucedió alguna vez antes.

"Veo a muchos otros muchachos haciendo variaciones de los movimientos de otros muchachos y eso es un gran NO, NO y siento que la forma en la que eso solía ser cuando yo estaba en la etapa en la que ellos estaban es muy diferente ahora. Ya casi no sé cómo navegar cuando intento tratar de ayudar a los nuevos talentos".