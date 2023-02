Ryan Bader se une equipo entrenadores de Chandler

El campeón de peso completo de Bellator, Ryan Bader, se encuentra entre los entrenadores que buscan ayudar al contendiente de peso ligero de UFC, Michael Chandler, a lograr la victoria en la edición de este año de The Ultimate Fighter .

A principios de este año, se confirmó el esperado regreso de Conor McGregor. Como muchos habían predicho y esperado, la primera pelea del irlandés desde que se recuperó de la fractura de pierna que sufrió en 2021 será frente a Chandler.

Pero antes de compartir el octágono, el ex campeón de dos divisiones de UFC y el ex tres veces campeón de Bellator están luchando como entrenadores en la temporada 31 de TUF, cuya filmación comenzó la semana pasada.

Con el inicio de la filmación, han surgido algunos detalles más sobre las caras familiares que los espectadores verán a lo largo de la temporada, incluidas las que visten el equipo rojo de Chandler.

