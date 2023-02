Cuando en WWE ovacionaron a FTR por su trabajo

Dax Harwood recuerda su rivalidad con The Usos en la WWE y cuando lo ovacionaron por su trabajo en un reciente episodio de su podcast, FTR. En concreto, fue en aquella ocasión en que los samoanos pusieron salsa picante en su atuendo. Al ahora luchador de AEW lo felicitaron por cómo realizó el segmento.

► En WWE ovacionaron a FTR

“Pensamos que era divertido. Sabía que, al entrar, iba a aprovecharlo al máximo. Quería venderlo en exceso y quería mostrarle [a Vince McMahon] que ‘somos más que lo que piensas’. Incluso si vas a tratar de avergonzarnos hasta que nos vayamos, vamos a divertirnos haciéndolo. Tan pronto como llegamos a la parte de arriba de la rampa, lo último que hicimos en el escenario, rodé y rodé todo el camino a través de la cortina y hacia la parte de atrás. Cuando llegamos a la parte de atrás y me puse de pie, recibimos una ovación de pie de todos, incluido Vince.

“Paul Heyman, en quien no confío más de lo que confío en mi j*dida muñeca para leer la Biblia, se acercó a nosotros y nos dio un abrazo y dijo: ‘Siempre pensaste que triunfarías siendo un gran luchador, ¿eh? un gran luchador. Ahora, has triunfado con el hombre’, y le señaló a Vince. ‘Oh, Dios, amigo, vete a la mi*rda’. Para ser justos, eso es mucho de la oficina. Siempre que estés en lo alto de la lista de Vince, todos son tus mejores amigos y te aman y piensan que eres lo mejor del mundo. Cuando Vince no se preocupa por ti, es cuando se olvidan de ti y no tienen tiempo para ti. Guau”.

