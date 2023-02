Charlotte Flair no quiere hacer como Roman Reigns

Roman Reigns unificó el Campeonato WWE y el Campeonato Universal. Charlotte Flair no quiere hacer lo mismo. No tenemos ninguna información acerca de que la WWE esté valorando esa posibilidad -ni siquiera “The Queen” está en rivalidad con Bianca Belair, la Campeona Raw- pero la Campeona SmackDown adelanta que esa no es su intención. Y la razón es sencilla: eso haría que las mujeres tuvieran todavía menos presencia en la programación. Así lo explica en el Daytona Beach News-Journal.

► Charlotte Flair no quiere unificación

“No recomiendo una historia de unificación porque siento que eso significaría menos oportunidades para las mujeres. Fue genial para una de las chicas tener ambos títulos al mismo tiempo, pero les quita muchos lugares”.

Personalmente, lo del Campeonato Universal Indiscutible WWE estuvo bien en su momento pero se está alargando demasiado. Roman Reigns no necesita los dos cinturones, ni siquiera uno de ellos, para ser el número uno, y está restando grandes oportunidades a otros luchadores. Por otro lado, cambiando de tema, pero continuando con la entrevista, curiosamente, podríamos decir, Charlotte Flair apunta que sí le gustaría trabajar con Bianca Belair. Veremos si lo hace en algún momento de 2023.

“Bueno, nunca he tenido una rivalidad con Bianca. Tendría que ser ella”.

¿Te gustaría que el Campeonato Femenil Raw y el Campeonato Femenil SmackDown se unificaran?

