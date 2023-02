Ryan Bader no cree que Ngannou firme con Bellator

El campeón de los pesos pesados de Bellator, Ryan Bader, estaría encantado de dar la bienvenida al agente libre Francis Ngannou a su promoción.

Durante su aparición en la conferencia de prensa posterior al combate de Bellator 290 el pasado fin de semana, se le preguntó a Ryan Bader sobre la posibilidad de que Ngannou se uniera a la lista de contendientes de la división que domina desde 2019.

“Cuando firme el contrato o lo que sea, entonces podríamos hablar de eso”, dijo Bader. “Quiero decir, Tyson Fury lo está llamando y todo eso. Asumo que va a ir a boxear. Ya sabes, una vez que firme con Bellator, podríamos cruzar ese puente. Pero estoy buscando pelear antes de eso, así que si sucede en el camino, genial.

“Él no ha firmado, en primer lugar. No creo que vaya a venir aquí, pero si lo hace, genial. Creo que es uno de los mejores pesos pesados del mundo y si salgo ahí fuera y le gano, no hay duda de que soy de fiar“, añadió Bader.

Las declaraciones de Bader se produjeron instantes después de que añadiera otra exitosa defensa del título a su currículum. Tras sus victorias sobre Valentin Moldavsky y Cheick Kongo en 2022, el titular estadounidense abrió su cuenta de este año con una tercera victoria consecutiva desde su derrota en el Gran Premio Mundial del peso semipesado de Bellator.

En la pelea estelar de este pasado sábado, Bader detuvo al retirado Fedor Emelianenko con un combate de tierra y golpe dentro de un asalto.