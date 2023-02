Jan Blachowicz elogia a Jamahal Hill

El ex campeón mundial de los semipesados de la UFC Jan Blachowicz disfrutó viendo cómo Jamahal Hill conquistaba el título contra Glover Texeira. En el UFC 283 A lo largo de una guerra de cinco asaltos en Brasil, Jamahal Hill pudo hacerse con el oro de la UFC contra el veterano de las MMA.

En una entrevista exclusiva con James Lynch para Low Kick MMA, el luchador de origen polaco explicó:

“No esperaba que fuera tan bueno en esa pelea, pero lo fue. Tuvo la oportunidad y la aprovechó a la perfección. No me sorprendió, pero le felicito. Hizo lo que tenía que hacer. Ahora mismo es el campeón”.

La división de semipesados de la UFC está llena de perspectivas peligrosas, pero sin un contendiente claro. Sobre quién debería pelear por la corona a continuación, Jan Blachowicz dijo:

“Todo el mundo debería tener una pelea más … Después de esto, eligen un nuevo oponente para Hill. Pero creo que, como la última vez, merezco una oportunidad por el título“.

El ex campeón mundial Jan Blachowicz. El polaco Jan Blachowicz se hizo con el trono semicompleto de la UFC al derrotar a Dominick Reyes en 2020. En ese momento, el cinturón estaba vacante.

Jan perdería más tarde el título ante Glover Teixeira, quien perdería la corona ante Jiří Procházka, que luego la dejó vacante debido a una lesión en el hombro. Por segunda vez en su carrera, Jan Blachowicz tuvo la oportunidad de ganar el título semicompleto mientras estaba vacante.

En el UFC 282, Jan Blachowicz y Magomed Ankalaev lucharon con el título vacante en juego, pero el combate terminó en empate. Sin campeón, la UFC seleccionó a Jamahal Hill para enfrentarse a Glover Texeira en el UFC 283 en Brasil. Hill consiguió hacerse con el oro de la UFC y ahora se enfrenta a una larga lista de aspirantes.