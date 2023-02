Gane no tiene presión en pelea contra Jon Jones

Ciryl Gane no teme la lucha de Jon Jones en UFC 285. Gane y Jones protagonizarán el UFC 285 el 4 de marzo en Las Vegas por el título vacante de los pesos pesados en un enfrentamiento intrigante.

De cara a la contienda, muchos apuntan a la lucha de Jones como una ventaja potencial, dado que Francis Ngannou fue capaz de derribar a Gane. Sin embargo, Gane dice que no está preocupado por la capacidad de lucha de Jones.

“Creo que él tiene un mejor juego de lucha, por supuesto. Pero creo que tengo algunas fortalezas que son mejores que él. Va a ser un juego, un auténtico juego. Intentaremos imponer nuestro estilo. Él intentará imponer su estilo contra el mío”, declaró Gane a MiddleEasy.

“Va a ser un gran juego. Él tiene un buen coeficiente intelectual de combate y yo también. Así que es muy interesante y me gusta jugar así. No tenemos ningún miedo. Mucha gente habla del juego de lucha de Francis, pero se trataba más de la potencia. Pero cometimos algunos errores contra Francis. Por eso, después de este combate, hicimos un gran trabajo en el gimnasio y ahora tenemos confianza en nosotros mismos“.

Con Ciryl Gane confiando en su defensa de derribos, espera llegar con un buen plan de juego para vencer a Jon Jones. El francés dice que se siente bien y no tiene ninguna presión sobre él, ya que en su lugar, está centrado en sólo pelear su pelea y convertirse en campeón de la UFC.



“Me siento bien. Me siento muy bien. No tengo presión. La gente que piensa que tengo presión porque es el GOAT, es esto y lo otro… para mí, me siento tan feliz y afortunado de poder hacerlo”, añadió Gane. “Voy a saltar a la jaula y hacer lo que me gusta”

“Vamos a luchar contra un tipo inteligente, va a ser un gran juego, y tenemos un montón de bonificaciones hermosas. Tal vez si gano, voy a ganar el GOAT y el cinturón. Eso me hace muy feliz. Así que sin presión”.