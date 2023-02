Cody Rhodes revela la importancia del Dusty Rhodes Classic

Casi todos los años desde 2015, NXT ha presentado el Dusty Rhodes Tag Team Classic, un torneo que otorga al dúo ganador un trofeo prestigioso y una oportunidad por el Campeonato en Parejas de la marca. El año pasado, WWE incluso tuvo una versión femenil del torneo, y las ganadoras inaugurales fueron Alba Fyre e Iyo Sky, quienes decidieron contender por el Campeonato Femenil de Parejas NXT de manera conjunta. The Creed Brothers fueron los ganadores en la rama varonil.

► Cody Rhodes revela sus favoritos para el Dusty Rhodes Tag Team Classic

Aunque no se ha confirmado si se llevará a cabo otro Dusty Rhodes Tag Team Classic este año, el hijo de Dusty, Cody Rhodes, se refirió al tema durante una reciente entrevista con Daily Mail. Allí, The American Nightmare habló sobre el potencial de su participación en la próxima edición del torneo, y enfatizó que quiere que su padre sea representado de manera justa porque los promotores no siempre lo trataron adecuadamente cuando aún era un luchador activo. También señaló que desearía poder entregarle el trofeo a Pretty Deadly, a quienes ve como favoritos.

“Cuando se trata del Dusty Classic, me encantaría hacer cualquier cosa para participar. Obviamente es más NXT y ahí es donde estamos desarrollando a las superestrellas del mañana hoy y quieres mantenerlo en su timonera. Pero estaría más que feliz de entregarle potencialmente a Pretty Deadly ese trofeo o a un equipo diferente porque están sucediendo muchas cosas buenas allí”.

“WWE ha hecho un gran trabajo al informarles lo que hizo, cómo lo hizo y cómo todavía afecta lo que hacemos”