NJPW: Lio Rush reta a Hiromu Takahashi

Hiromu Takahashi actual poseedor del Campeonato de Peso Jr. IWGP, ya tiene su siguiente retador, se trata de Lio Rush.

► Lio Rush dio un paso al frente para enfrentar a Hiromu Takahashi

Este desafío quedó confirmado luego de la segunda lucha del evento “The New Beginning in Osaka”, cuando Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI) ganaron su encuentro ante el combinado de Shota Umino, Tomoaki Honma, Tiger Mask y Ryusuke Taguchi. Concluida la lucha, las luces de la arena se apagaron y se transmitió un mensaje vía video, donde Lio Rush dio un mensaje a Hiromu Takahashi lanzando su desafío. Hay que recordar que el compañero de equipo de Rush, YOH, fallo en su reto por el título en el evento “The New Beginning in Sapporo” del 5 de febrero.

Lio Rush dijo:

Hiromu, estoy filmando este video para ti. Esperaba que no fuera así, pero ahora que esto está sucediendo, porque significa que mi compañero YOH no pudo lograr convertirse en Campeón de Peso Jr. IWGP. Te diré algo interesante. He viajado por todo el mundo y he luchado contra tipos que son llamados los más fuertes, pero nunca he conocido a un tipo como tú. He apuntando hacia ti todo el tiempo. Pasó el tiempo y cambié. Soy completamente diferente de lo que solía ser. Soy peligroso y muy sensible. Prometo hacer lo que YOH nunca hizo. Derrotarte y convertirme en el junior más fuerte. Nos vemos pronto.

En respuesta, Hiromu Takahashi dijo:

¡Oye, Lio! Quieres desafiar por este cinturón, ¿verdad? Lio Rush, ¿eres el próximo retador…? ¡Rush! He estado esperando, para enfrentarte. Hagámoslo. ¡Guau, este corazón mío no puede dejar de latir! ¡Vaya, puedes hacerlo! New Japan Pro-Wrestling por favor organiza una lucha por el título lo antes posible.

De esta forma, quedó oficializado el reto de Lio Rush, aunque falta esperar la fecha para la confrontación. Será también la primera vez que ambos gladiadores se midan en un duelo individual y de campeonato.