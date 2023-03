Ruby Soho habla del reinado de Jamie Hayter como Campeona Mundial AEW adelantando que quiere ser ella la monarca. Esta noche tendrá la oportunidad de conseguirlo cuando luche por el título, en una triple amenaza en la que también estará Saraya, en Revolution 2023. De ello estuvo hablando recientemente en Fightful’s Grapsody.

#AEW Women’s World Champ @jmehytr defends the title against @saraya & @realrubysoho in a 3-way match for the #AEW Women’s World Title at #AEWRevolution LIVE on PPV TOMORROW at 8pm ET in San Francisco, CA!

🔗 https://t.co/JylP4rQWMj pic.twitter.com/2pg41e2vwS

— All Elite Wrestling (@AEW) March 4, 2023