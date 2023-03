¿Wardlow se dejará crecer el cabello otra vez?

A Wardlow no le está saliendo nada bien su rivalidad con Samoa Joe hasta el momento. Veremos si eso cambia en Revolution 2023 cuando se enfrenten nuevamente por el Campeonato TNT. Pero de momento ‘Mr. Maymen’ no solo perdió el título sino que también perdió el cabello. ‘The Samoan Submission Machine’ le está enseñando lo que son los encordados al más alto nivel. Por otro lado, si algo está ganando es experiencia contra uno de los mejores del mundo.

From proud teammates, to bitter rivals.

Will @RealWardlow get his revenge when he faces #ROH World TV & TNT Chanpion @SamoaJoe once again, at #AEWRevolution LIVE on PPV from San Francisco, TOMORROW at 8pm ET/5pm PT?

🔗 https://t.co/JylP4rQWMj pic.twitter.com/B9mnDIkdtH

