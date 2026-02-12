Royce Keys llega a WWE en Royal Rumble 2026 tras seis años en AEW

El 31 de enero, el Royal Rumble 2026 sorprendió en la entrada número 14. La pantalla del estadio en Riad mostró brevemente «Powerhouse Hobbs». Un segundo después,s el nombre cambió a «Royce Keys». William Hobson, de 35 años, había terminado su contrato con All Elite Wrestling apenas dos semanas antes.

Su última lucha en AEW fue el 14 de enero. Esa noche perdió el Campeonato Mundial de Tríos junto a Samoa Joe y Katsuyori Shibata frente a Hangman Adam Page y JetSpeed. La empresa quería retenerlo. Según reportes, lo valoraban casi al nivel de Bryan Danielson. Pero Hobson rechazó renovar.

Powerhouse Hobbs en AEW. Seis años y dos títulos

Hobson creció en el circuito independiente. Trabajó más de diez años con All Pro Wrestling en California antes de llegar a AEW. Ganó el Campeonato de Internet de APW tres veces. En septiembre de 2020 participó en un Casino Battle Royale durante All Out y su desempeño convenció a Tony Khan de firmarlo.

Durante sus seis años en AEW pasó por cuatro facciones.

Período Facción Logro destacado Nov 2020 to 2022 Team Taz Ejecutor junto a Ricky Starks Marzo 2023 QTV Ganó el Campeonato TNT Oct 2023 to Nov 2024 Don Callis Family Enfrentó a Kenny Omega y Jon Moxley Abril 2025 a Enero 2026 The Opps Campeón Mundial de Tríos

Su reinado como Campeón TNT duró 42 días tras vencer a Wardlow en una lucha Falls Count Anywhere. El Campeonato de Tríos lo mantuvo durante nueve meses junto a Samoa Joe y Katsuyori Shibata.

De dónde viene el nombre Royce Keys

Michael Cole y Wade Barrett reconocieron su pasado como Powerhouse Hobbs durante la transmisión. WWE decidió presentarlo con otra identidad. Según Fightful Select, «Royce» es el nombre de su hijo menor. «Keys» era el apellido de soltera de su madre, quien falleció hace algunos años.

WWE publicó un video después del evento donde Keys habló de Cody Rhodes. Le agradeció por acompañarlo cuando su madre murió. «No sabes lo especial que eres para mí», le dijo.

Royce Keys en el Royal Rumble 2026

Keys entró en el puesto 14 y duró aproximadamente diez minutos. Su participación incluyó:

Eliminó a Damian Priest, excampeón mundial de peso pesado

Se enfrentó brevemente a Je’Von Evans

Tuvo un cruce con Cody Rhodes

Fue eliminado por The Vision (Bronson Reed, Logan Paul y Austin Theory)

Triple H habló con él antes del evento. Keys contó que el jefe creativo de WWE le dijo que estaba allí por una razón. Eso lo tranquilizó.

¿Raw, SmackDown, o NXT para Royce Keys?

WWE no anunció si irá a Raw, SmackDown o NXT. El roster de desarrollo perdió varias figuras en ascensos recientes. Pero Keys interactuó con CM Punk y Carmelo Hayes entre bastidores durante el evento. Esas interacciones apuntan hacia el roster principal.

Cultaholic reportó que la reacción interna en WWE fue positiva. En AEW también hubo buenas palabras. Según Dave Meltzer, Hobson se fue sin conflictos. Varios excolegas celebraron su debut en redes sociales.

Queda por ver qué rivalidad le asignan primero y si logra el mismo impulso que tuvo en sus mejores momentos de AEW.