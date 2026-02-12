En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que el talentosocantante y Superestrella WWE, Bad Bunny, podría ser revelado muy pronto como el hombre encapuchado que ha atacado recientemente a los miembros de The Vision.

► Bad Bunny estaría en una gran historia y rivalidad de cara a WWE WrestleMania 42

Recordemos que, un día antes de su exitosa participación en el entretiempo del Super Bowl 2026, Bryan Álvarez del Wrestling Observer Live reveló que Bad Bunny regresará a WWE muy pronto para tener una gran lucha en WWE WrestleMania 42.

Pues bien, ahora hay una importante actualización en torno a Benito Antonio Martínez Ocasio y su regreso a WWE.

Todo por que la cuenta de X, antes Twitter, denominada Dirty Dom Dom, que en el pasado ha revelado información exclusiva de WWE, ha tuiteado que es posible que Bad Bunny se revele como el misterioso atacante encapuchado. Este fue su reporte:

🚨 BREAKING 🚨 Bad Bunny could be revealed as the Masked Man who attacked The Vision! We understand that while WWE is yet to finalize the identity of the attacker, Bad Bunny is currently being discussed as the likely reveal. This shocking turn of events would be done to set up… pic.twitter.com/EyEInzCpjb — DirtyDomDom (@DirtyDomDom) February 12, 2026

«🚨 ÚLTIMA HORA 🚨

«¡Bad Bunny podría ser revelado como el Hombre Enmascarado que atacó a The Vision!

«Tenemos entendido que, aunque WWE aún no ha definido oficialmente la identidad del atacante, Bad Bunny está siendo discutido internamente como la revelación más probable.

«Este giro impactante serviría para preparar un enfrentamiento gigantesco contra Logan Paul en WrestleMania 42″.

Así las cosas, el retorno de Bad Bunny a WWE lo pondría en una gran rivalidad, en medio de una de las historias principales de Raw y, así las cosas, por primrea vez no estaría haciendo cosas solo junto a latinos en WWE. Estén atentos a SÚPER LUCHAS para obtener más información.