El último capítulo de EVOLVE perteneciente a la tanda de grabaciones que WWE llevó a cabo el pasado 9 de enero desde su Performance Center en Orlando (Florida, EEUU) fue emitido ayer, como cada miércoles, vía Tubi (sólo para los espectadores estadounidenses).

Tres luchas se anunciaron: Kendal Grey defendiendo el Campeonato Femenil WWE EVOLVE ante Karmen Petrovic, un duelo entre It’s GAL y Aaron Rourke y un choque de duplas donde Swipe Right (Brad Baylor y Ricky Smokes) se midieron a Eli Knight y Mike Cunningham.

► Succession II a la vista

Se vio en el inicio a Kendal Grey, junto con Wren Sinclair, preparándose para su lucha titular, comentando que lleva varias semanas muy ocupada entre WWE EVOLVE y WWE NXT.

En los comentarios, Robert Stone ocupó la mesa de comentarios junto a Peter Rosenberg por última vez, según el mismo expuso vía redes sociales , recordando Rosenberg ya durante el programa que ahora Stone es el Gerente General interino de WWE NXT.

Swipe Right (Brad Baylor y Ricky Smokes) (con Jackson Drake) derrotaron a Eli Knight y Mike Cunningham . La anterior lucha de Knight en WWE EVOLVE fue también contra The Vanity Project, durante el episodio del pasado 14 de enero, y entonces su equipo perdió, siendo él mismo el encajador de la cuenta de tres. Y aquí volvió a correr la misma suerte, aunque dejando por el camino una notable actuación, con alguna que otra secuencia, como un doble pisotón sobre Smokes seguido de un Moonsault sobre Baylor, que desató cánticos de «This Is Awesome» entre los presentes (aunque la mayoría sean talentos del Performance Center en forma de palmeros), aparte de una casi-cuenta de tres. En los compases finales, con Cunningham fuera del ring tras recibir por error un Tope con giro de Knight, este fue emboscado por Swipe Right y finiquitado mediante su remate conjunto (Doble Pisotón asistido) para la cuenta de tres. ♠♠♠ 3/4 En las postrimerías, Jackson Drake, ante el micro, dijo que The Vanity Project estaban en racha y que le concedería a Cappuccino Jones su demandad oportunidad en Succession II (4 de marzo). Un anuncio que no gustó a Harlem Lewis, quien quiso confrontar a Drake, pero acabó apalizado vía Brooks Jensen.

Arianna Grace y Nikkita Lyons descubrieron que la pitonisa de hace varias semanas era la vecina de Layla Diggs. Ante tamaño engaño, avisaron a esta y a Masyn Holiday que se verían las caras en el próximo episodio.

Kam Hendrix y los rudos del Team WWE PC no se dan por vencidos. Hendrix retó a los talentos de WWE ID a un choque de quintetos.

Aaron Rourke derrotó a It’s GAL . Detonado en el anterior episodio, el choque, bastante más corto que el «opener», supuso la primera victoria individual para Rourke desde que aparece en WWE EVOLVE. Divertido punto por mostrarnos la práctica totalidad del repertorio de Rourke y sus varias movidas sacadas directamente del repertorio de antiguas gladiadoras de WWE, como el remate, Over The Rainbow, una suerte de Molly-Go-Round de Molly Holly. GAL sólo ha ganado un mano a mano desde que compite en la marca, pero es el típico personaje rudo que realmente no se ve perjudicado por derrotas. ♠♠♠

Ante el micrófono de Chuey Martinez, Trill London y Tate Wilder expusieron querer resarcirse de sus recientes derrotas.

Viñeta sobre Tyra Mae Steele, quien la semana pasada se impuso a Carlee Bright. Steele dijo que 2026 sería su año.

Wendy Choo se encontró con Kali Armstrong y le recomendó terapia. Armstrong no tuvo otra respuesta que darle un puñetazo en el estómago: «Esa es la terapia que necesito». Nelson de The Simpsons le habría espetado lo mismo.

Recordatorio de que en dos semanas llega la Season Finale de WWE EVOLVE.

Peter Rosenberg quiso darle las gracias a todos los que habían acompañado a WWE EVOLVE durante su primer año. De nada.

CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Kendal Grey (c) (con Wren Sinclair) derrotó a Karmen Petrovic para retener el título . No descartaba que tras la promo del inicio del episodio, y considerando la calidad de Grey, esta pudiera ser su última lucha en WWE EVOLVE y por consiguiente, el final de su reinado. Pero no. Hubo un amago de cambio titular, cuando Petrovic parecía tener rendida a Grey mediante su Sharpshooter, pero la campeona logró alcanzar una cuerda y forzar el «rope break». Buen cierre de show, sobre los 8 minutos Grey sorprendió a Petrovic tirándola del esquinero cuando esta buscaba una Plancha y a continuación le aplicó su Shades Of Grey. Pinfall y Grey continúa inamovible. ♠♠♠ 1/2

En el epílogo, PJ Vasa hizo acto de presencia y retó a Grey para Succession II. Duelo concretado con bastante antelación.

⇒ Exceptuando lo relacionado con Arianna Grace y Nikkita Lyons (otra semana más), todo me gustó de esta entrega de WWE EVOLVE: desde el encuentro inicial hasta el estelar, pasando por el duelo de realce de Rourke, así como el resto de anuncios para posteriores episodios (Jackson Drake vs. Cappuccino Jones y Kendal Grey vs. PJ Vasa en Succession II deberían ser buenos combates). Definitivamente, EVOLVE se ha convertido en ese reducto luchístico que luce distinto al resto de WWE, a modo de sucesor espiritual de 205 Live y NXT UK.

♠♠♠1/2

Kendal Grey defeats Karmen Petrovic! Another successful title defense #WWEEvolve pic.twitter.com/TmjqT7Xv4W — Seth Joseph (@SethJoseph95) February 12, 2026