Gigi Dolin, Jacy Jayne, Ivy Nile, Tatum Paxley, Jakara Jackson, Dani Palmer, Valentina Feroz, Cora Jade, Zoey Stark, Kiana James, Elektra López, Lash Legend, Amari Miller, Sol Ruca, Wendy Choo, Indi Hartwell, Fallon Henley, Nikkita Lyons, Lyra Valkyria y Thea Hail se enfrentaron en el NXT de esta semana en una lucha por la contención al Campeonato Femenil NXT de Roxanne Pérez. Al final, Dolin y Jayne quedaron las últimas y ambas cayeron al mismo tiempo fuera del encordado, siendo nombradas las dos retadoras.

…it will be a Triple Threat Match for the #WWENXT Women's Title at NXT #VengeanceDay ! #NewYearsEvil pic.twitter.com/kVhZB6b58f

Después del programa, le preguntaron a la campeona cómo se siente con sus nuevas oponentes, que serán sus primeras contendientes:

EXCLUSIVE: Now that she must defend her title in a Triple Threat Match at #VengeanceDay, @roxanne_wwe is willing to do whatever it takes to remain #WWENXT Women’s Champion. pic.twitter.com/v4PKqGMeOU

