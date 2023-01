3x3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 10 de enero 2023

WWE NXT 10 DE ENERO 2023.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, celebrándose la edición de NXT New Year’s Evil. En el evento estelar, Gigi Dolin y Jacy Jayne fueron declaradas las ganadoras de la batalla campal y serán las primeras retadoras de Roxanne Pérez por el Campeonato Femenil NXT.









LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 10 DE ENERO 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 3- Pretty Deadly

No entendimos qué fue lo que quisieron hacer con Pretty Deadly aquí, ya que participó en tres combates y no quedaron como retadores. Como historia, estuvo bien, incluyedo la reaparición de Gallus, pero ciertamente los ex Campeones NXT podrían hacer más en el ring, considerando que ya han trabajado en los recientes eventos en vivo.

► 2- Final de Bron Breakker vs Grayson Waller

El final fue muy atípico con eso de que se rompió la cuerda, lo cual también supuso un potencial riesgo para Grayson Waller. Sea planeado o no con el objetivo de programar una revancha, resultó siendo una forma muy poco ortodoxa de culminar un combate titular.

► 1- NXT pasó a segundo plano

Con los rumores en torno a la posible salida de Triple H de la Dirección Creativa, o a la posible venta de WWE a Arabia Saudita, los titulares y redes sociales quedaron copadas de esto, privándose de ver un buen espectáculo (y especial) de NXT, que pocos comentaron realmente.

LO MEJOR

► 3- Jinder Mahal vs. Julius Creed

Sorprendentemente, Jinder Mahal trabajó bien con Julius aquí. El encuentro fue muy sólido y Julius lució bastante bien en la derrota aquí, en algo que resultó siendo sorpresivo. Igual, para Mahal, este regreso podría ayudarle en su carrera.

► 2- Dijak vs. Tony D’Angelo

No fue el mejor de los combates, pero fue uno muy bueno, que tuvo en Dijak al ganador lógico, mientras que Tony D’Angelo sigue labrándose su propia historia.

► 1- Bron Breakker vs. Grayson Waller