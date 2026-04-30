Rose: Resultados «Flag Raising Battle» Arranque de actividades

«Flag Raising Battle» fue el nombre de la función con la que la nueva empresa Girls Pro-Wrestling Rose, debutó en la escena profesional japonesa.

► «Flag Raising Battle»

Este evento debut tuvo lugar en Itabashi, atrayendo a una multitud de 172 personas y presentando de inmediato una ambiciosa visión. Esta rama femenina, recientemente formada por Pro Wrestling ZERO1, no tardó en definirse, revelando un campeonato principal y declarando su intención de expandirse internacionalmente.

El evento de lanzamiento en Tokyo Square, en Itabashi, se concibió como algo más que un punto de partida. Fue una declaración de intenciones. Tras tres presentaciones previas al lanzamiento, la directora general, Megumi Kudo, presentó a Rose como una promoción diseñada para avanzar con rapidez en una industria en constante evolución, donde la visibilidad y el dinamismo están cada vez más ligados a los constantes avances.

Con el apoyo de luchadoras de Marvelous, WAVE, COLOR’S y de la escena independiente, se integró un atractivo cartel. Hasta el momento, Yuki Mashiro es la única luchadora firmada por Rose.

En choque de parejas, Kohaku y Honoka se impusieron a CoCo y Kaho Kobayashi.

Siguió otra emocionante lucha de parejas donde Hiroyo Matsumoto y VENY doblegaron a Rina Amikura y Ryo Mizunami.

En el turno estelar, Magenta (Maria y RIKO) fueron implacables ante Miku Kanae y Yuuki Mashiro quienes nada pudieron hacer y fueron derrotadas.

Los resultados completos son:

Rose «ROSE FLAG RAISING BATTLE», 25.04.2026

TOKYO SQUARE in Itabashi

172 Espectadores – No Vacancy

1. Megumi Yabushita venció a Shima Uta (6:05) con un Cross Armbreaker.

2. SAKI venció a Sumika Yanagawa (7:46) con un Running Brainbuster.

3. Kohaku y Honoka vencieron a Kaho Kobayashi y CoCo (12:47) con la Patate de Kohaku sobre CoCo.

4. Hiroyo Matsumoto y VENY vencieron a Ryo Mizunami y Rina Amikura (11:35) con un Moonsault Press de VENY sobre Amikura.

5. Maria y RIKO vencieron a Yuki Mashiro y Miku Kanae (16:51) con un Moonsault Press de Riko sobre Mashiro.