Rose Namajunas y sus objetivos a futuro

La ex bicampeona del peso paja femenino Rose Namajunas tendrá su tercera pelea en la división de peso mosca el sábado en el evento principal de UFC on ESPN 59 en Denver contra la veloz Tracy Cortez.

Namajunas debutó en el peso mosca en septiembre de 2023, perdiendo ante Manon Fiorot por decisión unánime. En su segunda pelea en el peso mosca, Namajunas derrotó a Amanda Ribas por decisión unánime. Con los pies firmemente plantados en la nueva categoría de peso, Namajunas aspira a un segundo título de la división.

«(Con una victoria) diría que estoy justo en las conversaciones para luchar por el título. Si Dios quiere. Estoy sana. Estoy en forma. Estoy lista para la victoria y para cualquier oportunidad que quieran darme. Podría verme peleando por el cinturón muy pronto», dijo Namajunas a MMAJunkie Radio. «Solo es cuestión de hacer mi trabajo y pelear lo mejor que pueda».

Una de las razones por las que Namajunas subió a la división de peso mosca fue para intentar convertirse en bicampeona de la UFC. Es un objetivo que ha estado en su mente desde el principio de su carrera.

«Siempre he pensado en ascender, así que éste es el momento perfecto. Acabo de cumplir 32 años, así que no me queda mucho tiempo en mi carrera para hacer algo así», dijo Namajunas a Mad Dog Radio. «Además, quiero convertirme en campeona de dos divisiones«.

«Este es mi último objetivo que quiero lograr para mi carrera en cuanto a, no financieramente, pero los elogios y esas cosas. Una vez que pueda convertirme en campeona de dos divisiones, supongo que eso será todo para mí«, continuó Namajunas.

Namajunas se enfrentará a Cortez en el sexto puesto del peso mosca y con una victoria. Cortez llegará al octágono de Denver en undécima posición y con una racha de 11 victorias consecutivas.