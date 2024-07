Tommy Dreamer analizó el regreso de Joe Hendry a NXT

La estrella de TNA, Joe Hendry, hizo una aparición sorpresiva, y de última hora, sustituyendo a Je’Von Evans en el estelar del reciente WWE NXT, y se unió a Trick Williams en un combate por equipos contra Ethan Page y Shawn Spears. Ambos consiguieron la victoria luego de que Hendry lograra la cuenta de tres sobre Spears, y el público pudo celebrar.

► Joe Hendry apareció en el reciente WWE NXT

En la última edición de Busted Open Radio, Tommy Dreamer dijo que estaba encantado con la forma en que Hendry se comportó en su presentación en el evento principal del reciente WWE NXT. El ex campeón ECW también sintió que WWE hizo un buen trabajo al promocionar el inevitable regreso de Hendry, saliendo una imagen de él durante la conclusión de NXT Heatwave y también haciendo algo similar durante el último Monday Night Raw. Dreamer concluyó que el regreso de Hendry a NXT se construyó correctamente, pero dependía de Hendry lograr el aterrizaje, por así decirlo.

«Tuvo una gran actuación. Pensé que era muy, muy singular. Ayer obtuviste la gran recompensa y Joe hizo un trabajo excelente».

Joe Hendry fue el último de las apariciones foráneas de la colaboración entre NXT y TNA, que ha generado ruido durante los últimos meses, y fue muy bien recibido por el público. Además de Hendry, los ex campeones mundiales en parejas TNA, The Rascalz, se reunieron en la misma noche con su ex compañero Wes Lee, luego de pronunciarse sobre la aplastante derrota que sufriera ante Oba Femi. Anteriormente, La campeona Knockouts TNA, Jordynne Grace, y el ex campeón de la División X TNA, Frankie Kazarian, también hicieron una aparición reciente en NXT.