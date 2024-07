Ronda Rousey: «¿Regresar a UFC? Si pudiera…»

Quizá no sea la mejor de la historia -es difícil señalar a alguien que no sea la ex Campeona Mundial de Peso Gallo y ex Campeona Mundial de Peso Pluma «The Lioness» Amanda Nunes– pero sin duda «Rowdy» Ronda Rousey es la peleadora más grande que la UFC ha visto en su corta historia. Con toda seguridad la división femenil hubiera nacido y salido adelante sin ella pero no fue hasta que ella empezó a causar sensación que Dana White, presidente de la compañía, no abrió la puerta a las mujeres.

► Ronda Rousey es mamá

Por eso sería una absoluta locura que regresara para una pelea más. No obstante, nadie debe ilusionarse con esa posibilidad pues la ex Campeona Mundial de Peso Gallo comenta en Sports Illustrated que lo haría si pudiera pero que no quiere dejar de lado una vez más su faceta como madre. En 2021, Ronda Rousey dio a luz a La’akea Makalapuaokalanipō Browne con el ex peleador de la misma UFC Travis Browne, quien fuera un reconocido nombre de la división de peso pesado.

«Aprecio cuando la gente pregunta. Tal vez significa que aún me extrañan. Si pudiera, definitivamente lo haría. Si quiero tener un equipo de baloncesto lleno de niños, no puedo tomar más desvíos. Siempre he querido ser una madre con muchos hijos«.

Ya cuando volvió en 2016 lo hizo eventualmente y para sorpresa y celebración de todo el mundo. Lamentablemente para la «Rowdy», fue la confirmación de que sus mejores tiempos en las MMA había quedado atrás y precisamente Amanda Nunes la noqueó en el primer asalto para retener el título de las 135 libras que había perdido en su combate anterior, en 2015, ante Holly Holm, quien también la finalizó y protagonizó uno de los mayores impactos en la historia del deporte.

