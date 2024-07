Shane Haste: «WWE y AEW se parecen, pero…»

Shane Haste, hoy luchador NJPW, donde es Campeón de Parejas IWGP y Campeón de Parejas Strong, antes de WWE, donde era conocido como Shane Thorne o SLAPJACK en la facción Retribution, valora positivamente sus recientes apariciones en AEW. El integrante de TMDK tuvo dos combates en Collision en junio de camino a Forbidden Door. Además, había debutado en la casa Élite durante WrestleDream 2023. También se ha sabido que renovó su contrato con «The King of Sports».

► Shane Haste de AEW

«Me encantó AEW. Fue muy divertido. Hay muchas similitudes entre eso y WWE porque es un programa de televisión de lucha libre nacional y mundial, pero sí, hay muchas más libertades allí para ser uno mismo y confianza. Tony confía en que los luchadores hagan lo que hacen, lo cual es genial. Vuelves, y él es tan solidario, le encanta todo. No sé si eso es un buen barómetro [ríe] para saber si soy realmente bueno o no. Pero después, pienso, ‘Oh, soy realmente bueno.’

«No puedo recordar qué combate, pero hubo un combate que tuve, y pensé, ‘Eso no fue muy bueno, o al menos yo no fui muy bueno.’ Él dijo, ‘Eso fue genial, muchas gracias.’ Y yo pensé, ‘Tal vez soy bueno.’ [Ríe] Una gran parte de la lucha libre es la confianza. Si tienes confianza, la gente te verá en el ring, podrías no hacer nada, pero si exudas confianza, tienes que tener esa confianza. Tienes que construirla. Así que sí, esa es una diferencia divertida allí, y es relajado. Pero lo mejor para mí en la lucha libre es el backstage, todos los que están en el backstage«, comenta el luchador en WrestleMobs.

