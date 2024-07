WWE añade el evento ‘Damian Priest Live‘ al calendario del fin de semana de SummerSlam 2024, donde el Campeón Mundial de Peso Pesado enfrentará a Gunther.

► ‘Damian Priest Live’ el 2 de agosto

Hoy, WWE anunció que organizará el evento Damian Priest Live en The Agora Cleveland el viernes 2 de agosto a las 12 p.m. ET como parte del fin de semana de SummerSlam. El evento contará con el estreno mundial de WWE 24: Damian Priest, además de una mesa redonda con el Campeón Mundial de Peso Completo Damian Priest, Rhea Ripley y Dominik Mysterio.

Las entradas para Damian Priest Live saldrán a la venta el miércoles 24 de julio a las 10 a.m. ET a través de [agoracleveland.com](http://www.agoracleveland.com/). Habrá una oportunidad de preventa exclusiva a partir del martes 23 de julio a las 10 a.m. ET hasta las 11:59 p.m. ET.

WWE 24: Damian Priest es una mirada íntima y detrás de cámaras al largo y lleno de obstáculos camino que Priest ha soportado en su trayectoria para convertirse en Campeón Mundial de Peso Completo. El documental presenta entrevistas exclusivas con El Campeón y su familia, los miembros del Salón de la Fama de WWE Paul “Triple H” Levesque, Undertaker y Paul Heyman, miembros de The Judgment Day y otras Superestrellas de WWE.

Dos eventos adicionales de WWE se llevarán a cabo en The Agora Theater en Cleveland durante el fin de semana de SummerSlam: Sami Zayn & Friends Do Cleveland, que regresa para su segundo espectáculo tras un exitoso evento con entradas agotadas en Toronto antes de Money in the Bank, y Undertaker 1 deadMAN Show con el miembro del Salón de la Fama de WWE Undertaker. Las entradas para todos los eventos están disponibles en [agoracleveland.com](http://www.agoracleveland.com/).

¿Damian Priest vencerá a Gunther en SummerSlam?

