“Creo que no hay prisa con eso. Pienso que él está haciendo lo suyo en este momento y yo estoy muy concentrado en hacer lo mío. Realmente no tengo ganas de buscar esa confrontación todavía pero, como dijiste, en el futuro es uno de los combates que los fanáticos esperan«. Esto decía Gunther sobre enfrentar a Roman Reigns allá por el mes de mayo. De momento, WWE mantiene alejados al Campeón Intercontinental y al Campeón Universal Indiscutible.

Pero quizá en algún momento futuro colisionen y entonces veríamos a uno de los dos caer. Puede que incluso a uno llevarse el título del otro. U, por poner sobre la mesa otra idea interesante, que The Ring General entregue el suyo por una oportunidad por el de The Tribal Chief como Austin Aries hizo con Bobby Roode en TNA en 2012. Y entre especulaciones, muchos ven al nativo de Austria como un buen candidato a destronar el líder de The Bloodline. Aunque no Disco Inferno.

En un episodio reciente de K100 w/ Konnan & Disco, el exluchador de WWE señala que Gunther no es el adecuado para acabar con Roman Reigns.

«No, no lo es. No es el tipo de persona que se destacaría con los fanáticos para vencer a Roman, creo.

«Bueno, solo digo que no creo que tenga suficiente rechazo como villano. No creo que sea el indicado, eso es lo que estoy diciendo».

El Campeón Intercontinental no es el luchador más carismático del mundo pero ha sabido destacarse entre los fanáticos, atendamos a su momentazo con Brock Lesnar en Royal Rumble 2023. Y sí que es odiado como villano, aunque el WWE Universe lo aprecia de alguna manera debido a su gran talento y continuos buenos combates; y tampoco haría falta que fuera el heel pues para eso está el Campeón Universal Indiscutible.