En los 2000, un luchador de WWE podía ganar más dinero simplemente por trabajar en Raw y no en SmackDown. Así lo descubre Maven en un reciente video en su canal de YouTube, donde de un tiempo a esta parte ha estado contando todo tipo de cosas de sus años (2001–2005) en la empresa.

► Salarios en Raw y SmackDown

«Volviendo al aspecto del dinero. ¿Era notablemente diferente? Ligeramente, quiero decir, podrías ganar un 5 a 10% más solo por estar en Raw. ¿Cómo funcionaba durante los eventos de pago, podrías estar preguntando? Bueno, en ese momento, aunque teníamos dos programas diferentes, Raw y SmackDown, nos fusionábamos y ejecutábamos sin problemas un evento de pago único. Esto era complicado porque ciertos competidores de cada marca estarían luchando por ese codiciado lugar en el próximo evento de pago, porque como discutimos en un video anterior, en ese momento, y sé que no es así ahora, los eventos de pago significaban dinero. Quiero decir, ganarías mucho más dinero si realmente estuvieras en un show que si estuvieras sentado detrás del escenario viendo el evento de pago. Créeme, estuve en ambos lados de esa ecuación, y sé que me gustaba estar en el evento de pago en lugar de en mi ropa de calle el día del evento de pago.

«Ahora, ¿si no estabas en el evento de pago, significa que no te pagaban? No, por supuesto que no, pero tu pago se reduciría considerablemente si no estabas en el espectáculo. Los chicos lucharían por esas posiciones en el evento de pago porque, obviamente, estás en este negocio para tratar de ganar la mayor cantidad de dinero posible y estás en este negocio para prolongar tu carrera y avanzar en tu posición. La única manera de hacerlo es en los escenarios más grandes y esos escenarios más grandes eran los eventos de pago. Así que definitivamente era mejor estar en el evento de pago que sentado en catering y transfiriéndote frente a un monitor durante la noche. Eso no es una buena manera de pasar un domingo».