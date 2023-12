Seth Rollins de CM Punk: «WWE no será como en AEW»

«No creo que vayamos a ver los problemas que presenciamos en AEW con CM Punk en WWE. La razón por la que digo esto es porque CM Punk es una persona diferente ahora. No es el mismo chico que era hace 10 años. No lo es. Esta podría ser la última carrera de CM Punk. Estoy seguro de que probablemente quiera salir de la manera correcta, solo por él mismo. Nadie quiere dejar este negocio con su legado lleno de basura y lodo. Nadie quiere eso (…) CM Punk tiene la oportunidad de hacerlo«. Esto comentaba recientemente Booker T.

► Seth Rollins habla de CM Punk

Y Seth Rollins, aunque no contesta directamente a las palabras del WWE Hall of Famer y comentarista de NXT, está de acuerdo. El Campeón Mundial de Peso Completo señala en el podcast SI Media que lo que pasó con el Best in the World en AEW nunca pasaría en WWE. Incluso si las cosas van por el mal camino, tendrían una manera distinta de abordarlas.

«Nunca va a llegar a ese punto. Si algo sale mal de la manera en que sucedió en otros lugares, nunca va a llegar a ese punto. Este vestuario es… somos un grupo de profesionales, en su mayoría, aquí. Somos un grupo de profesionales. No quiero entrar demasiado en nada más, pero simplemente no va a suceder aquí. Se va a trazar una línea en la arena, todo estará bien, tengo mucha confianza en eso,».

Rollins no parece estar criticando tanto al vestuario de la compañía All Elite como simplemente valorando positivamente al suyo. Nunca se sabe lo que va a pasar pero si combinamos las dos declaraciones sí que se siente que CM Punk ha vuelto con una actitud distinta a WWE y es obvio que el elenco de esta empresa es diferente al de AEW, así que esperemos que todo salga bien porque el Chicago Made pude hacer maravillas. Y The Visionary también.