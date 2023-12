«WWE no será como AEW con CM Punk», prevé Booker T

Booker T sabe lo que es abandonar la WWE, buscarse la vida fuera y acabar volviendo. Por eso puede entender bien a CM Punk, para bien y para mal. Siempre salvando las distancias entre diferentes tipos de personas, de compañías, de épocas… Ahora nos hacemos eco de lo que piensa el antaño King Booker acerca de si el Best in the World podría tener en su nueva aventura los mismos problemas que tuvo en AEW.

► «WWE no será como AEW con CM Punk»

«No creo que vayamos a ver los problemas que presenciamos en AEW con CM Punk en WWE. La razón por la que digo esto es porque CM Punk es una persona diferente ahora. No es el mismo chico que era hace 10 años. No lo es. Esta podría ser la última carrera de CM Punk. Estoy seguro de que probablemente quiera salir de la manera correcta, solo por él mismo. Nadie quiere dejar este negocio con su legado lleno de basura y lodo. Nadie quiere eso. Para CM Punk, tener la oportunidad de regresar a WWE y enderezar eso, reescribir el final con WWE, estoy seguro de que es la forma en que uno querría salir en este negocio.

«Lo digo porque muchos dicen: ‘El Salón de la Fama no significa nada. No significa nada para mí. No me importa un carajo el Salón de la Fama’. Mucha gente dice eso, hasta que reciben la llamada telefónica. Luego dicen: ‘Me encantaría hacer eso’. Tienes esa única oportunidad de agradecer a los fanáticos por ese derecho y a todos esos tipos que te ayudaron a llegar allí. Todos esos mentores, todos esos maestros que te ayudaron en el camino. No tienes la oportunidad de hacer eso frente a, para mí, el Madison Square Garden. Eso es algo que creo que todo luchador, al final del día, amaría tener ese momento. CM Punk tiene la oportunidad de hacerlo«, expresó en su podcast, The Hall of Fame.