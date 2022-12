ROH Final Battle: Willow Nightingale venció a Trish Adora

En la tercera lucha del Zero Hour previo al PPV ROH Final Battle 2022, se llevó a cabo una lucha femenil entre dos jóvenes y prometedores talentos. Willow Nightingale se enfrentó y logró vencer a Trish Adora. Los fans no le prestaron mucha atneción a Adora, siempre apoyaron a Willow.

Las luchadoras se dieron la mano, y Willow logró golpear a Adora y tirarla a la lona. Tras una plancha cruzada al estilo Mil Máscaras, logró una rápida cuenta en dos segundos. Adora reaccionó con raquetazos al pecho y luego, sorprendió con un Northerm Lights Supléx, pero la cuenta llegó solo a dos.

willow nightingale is a fucking star and I'm obsessed with her #ROHFinalBattle pic.twitter.com/jgyFFSc4Uf

— prank sinatra (@KyloCool630) December 10, 2022