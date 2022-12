ROH Final Battle: Mike Bennett y Matt Taven vencedores

En la cuarta lucha del Zero Hour previo al PPV ROH Final Battle 2022, se realizó un combate por equipos entre The Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett) y Top Flight (Dante Martin y Darius Martin). Ambos equipos se dieron la mano como parte del Código de Honor.

Dante y Benett careaban, y Taven golpeó a Dante a traición y Bennett le conectó un golpe bajo a Darius, haciendo que los fans lo abuchearan. Pese a la loca forma de iniciar el combate, el mismo mejoró bastante rápidamente.

One of the best finishes to a tag match I've ever seen

Top Flight vs The Kingdom

@ ROH Final Battle 2022 pic.twitter.com/f1cd4l6MWa

— Ayo's Wrestling Clips (@ayowrestleclips) December 10, 2022