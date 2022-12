Robert Whittaker y porque Jiří Procházka está ‘loco’

El ex campeón de peso medio de la UFC Robert Whittaker podría no haber dejado vacante el título como hizo Jiří Procházka antes del UFC 282.

Durante una reciente entrevista con Submission Radio, Whittaker dio su opinión sobre Procházka y su decisión de dejar vacante el título.

«Jiri es un monstruo. Es tan grande, por no hablar de que está loco», dijo Whittaker de Procházka. «Está absolutamente loco… eso significa que no tiene nada que limite lo que quiere hacer. No hay pensamientos internos, no hay nada con lo que se le pueda sobornar, ni nada con lo que se le pueda atraer. No hay nada en su cabeza excepto lo que él quiere que haya, lo cual es una locura. Es inmune a todo. Es un tipo loco y está dispuesto a meterse en ese octágono, a morir literalmente ahí dentro y eso se ve cuando le ves pelear. Y esa es una perspectiva aterradora«.

Whittaker estuvo en una situación similar a principios de su carrera después de sufrir una hernia abdominal. Después de que su pelea con Kelvin Gastelum en UFC 234 fue cancelada, la división reservó un combate por el título interino.

White cree que Procházka es considerado el «verdadero campeón» a pesar de haber dejado vacante el título. Especialmente después del empate entre Jan Blachowicz y Magomed Ankalev, el panorama del título es complicado. Procházka es uno de los personajes más singulares de la MMA actual, y Whittaker cree que su personalidad de samurái influyó en su decisión de renunciar al título.