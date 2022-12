Momios para posible revancha Pimblett vs Gordon

Jared Gordon huele una oportunidad. El veterano peso ligero de la UFC insiste en que fue «robado» por los jueces de la jaula después de perder ante Paddy Pimblett en el UFC 282 de pago por evento (PPV) el pasado fin de semana en Las Vegas, y ahora está solicitando «The Baddy» – junto con el patrocinador principal Dave Portnoy de Barstool Sports – para comprometerse a una revancha de 155 libras en el UFC 286 el próximo mes de marzo en Londres.

«Con toda la controversia con nuestra pelea me encantaría correrla de nuevo contigo en Londres», escribió Gordon en las redes sociales. «No tengo mala voluntad hacia ti, de hecho me agradas mucho. [Dave Portnoy] tal vez podamos trabajar juntos y entre Paddy y yo no hay manera de que no podamos ayudar a los demás y mientras tanto ¡podemos darnos otra paliza para entretenimiento de todos! La gente lo quiere y podemos arreglar esto en su terreno«.

Gordon abrió como un no favorito en las apuestas +120 (6/5) para una posible revancha de «Baddy», frente a -140 (5/7) para Pimblett, según BetOnline.ag. Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 140 dólares a Paddy Pimblett.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada 100 dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Jared Gordon se ganará 120 dólares.

Por el momento no hay nada oficial, pero el franco peleador inglés está prácticamente asegurado para cualquier cartel de combate en el extranjero, si su salud se lo permite. Sólo es cuestión de ver en qué dirección quieren ir los casamenteros con el tren de la publicidad de Pimblett. Esperemos saberlo en las próximas semanas, si no antes.